Notre Dame’ın kamburu müzikali’ 17 Eylül Perşembe Trump sahne’de

Vural Bingöl ile Erhan Yaman’ın sahneye koyduğu oyunun yönetmenliğini de Vural Bingöl üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımının Andrea Primavera ve Sırrı Topraktepe’ye, ses ve ışık tasarımının Ömer İzgin’e ait olduğu oyunda; Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Merdis Uçkan, Alaattin Bahar, Ayça Azize Ergün, Nilüfer Ömürlü, Hayri Diken, Ezgi Eneç, Seymur İlham ve Özden Ulusoy rol alıyor.

Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo ve krala bağlı komutan Phoebus’un çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları anlatılıyor.

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda müzikali maskeli olarak izleyecek.