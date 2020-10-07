Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk
BURSA'DA 35 YILDIR NOSTALJİK RADYO, TELEVİZYON VE GRAMOFON KOLEKSİYONU VE TAMİRİ YAPAN AHMET ALİ ŞAĞIN, TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SERGİ AÇTI. AÇILIŞA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ DA KATILDI.
Bursa’da 35 yıldır nostaljik radyo, televizyon ve gramofon koleksiyonu ve tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, Tayyare Kültür Merkezi’nde sergi açtı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.
Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide eski radyolar başta olmak üzere, gramofon, televizyon ve plaklar görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Teknolojinin yaygın olmadığı dönemde radyolar gramofonlar tek kanallı siyah beyaz televizyonlar bizim hayatımızdı. Bu gün teknoloji üst düzeyde. Elimizdeki telefonlarla dünyanın dört bir yanından haber alabiliyoruz. Genç kardeşlerimizin için bunlar pek bir şey ifade etmiyor olabilir, ama eğer gerçekten bunları incelerseler ve radyo sahibi olursalar daha çok seveceklerini düşünüyorum. Bu nostalji yaşatılması gerekiyor” dedi.
35 yıldır nostaljik radyo, televizyon ve gramofon koleksiyonu ve tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, “Burada 300’e yakın radyomuz var. Hepsini buraya sığdırmamız mümkün değil. Salon aldığı kadar doldurduk. 1930’lardan başlayan radyolarımız var. Bu sergiyi satış amacıyla açmadık. Kültürel faaliyet olsun diye açıldı. Fazla olan, aynı üründen 2 adet varsa bunları satıyoruz. Televizyonlu radyolarımız var. Değişik, internette görmediğiniz radyolarımız var. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bu radyoları toparladık. 35 yıldır televizyon radyo tamirciliği yapıyorum. Biriktire biriktire bu seviyeye geldik. Benim için biri değil hepsi değerli” ifadelerini kullandı.
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