Nostaljik eşyalar minyatürde hayat buluyor

Kahramanmaraş’ta seksenli ve doksanlı yıllara ait nostaljik oda minyatürleri yoğun ilgi görüyor.

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Gül Bülbül, 2 yıl önce hobi olarak başladığı minyatürlerde seksenli ve doksanlı yıllara ait oturma odası, yatak odası, masa, sandalye ve beşiklerin rağbet gördüğünü söyledi.

Hedefinin yaptığı ürünleri yurt dışına tanıtmak olduğunu söyleyen Bülbül, "Serüvenim 2 yıl önce kızımın bana koltuk yaptırması ile başladı. Yaptığım koltuk sonrasındaki tepkiler çok güzeldi. El becerimin olduğunu da fark ettim. Aslında yıllar sonra böyle bir yeteneğimin olduğunu fark ettim. 2 yıl içerisinde ise güzel ürünler yapıp bir yerlere geldiğime inanıyorum. Ben hobi olarak başladım ama şu an sipariş üzerine, gelen istekler üzerine satış yapıyorum" dedi.

En çok minyatür eşyalar üzerine çalışma yaptığını söyleyen Bülbül, "Masa, koltuk, kahve ve çay setleri tasarlıyorum. Onun haricinde nostaljik odalar. Eskiye dair olan banyo, yatak odası, mutfak gibi ürünler tasarlıyorum. Fiyatları malzemesine göre ürüne göre değişiyor. 400 TL ile 1000 TL arasında ürünler var. Hedefim yapmış olduğum ürünleri yurt dışına kadar tanıtmak, göstermek. Bu ürünleri herkesin görmesini isterim. İleride minyatür üzerine kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum" dedi.

Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler filminin çekildiği Konak gibi ürünleri ilerleyen günlerde yapmayı planladığını belirten Bülbül, "Üretmek gerçekten çok güzel. Siparişler teslim edildiğinde bana tekrar dönüşler olumlu şekilde geliyor ve ben çok mutlu oluyorum ve gururlanıyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum" ifadesini kullandı.