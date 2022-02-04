Nogay Ressamın Ankara’da Sergisi açıldı

Nogay Türklerinin ünlü ressam ve heykeltraşı Koşali Zarmanbetov’un eserleri TÜRKSOY’da sergilendi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un fuaye alanında açılan sergide Nogay Türklerinin ünlü ressam ve heykeltraşı Ord.Prof.Dr. Koşali Zarmanbetov’un eserleri sergilendi. “Altın Atlı” isimli sergide Nogay Türklerinin tarihi ve mitolojik karakterlerinden esinlenmiş sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde açılışı yapılan Nogay şair Kadriya Temirbulatova’nın büstünü de yapan Koşali Zarnabetov, Türkiyedeki ilk sergisini TÜRKSOY ve Dağıstan Cumhuriyeti Nogay İlçe Valiliğinin katkıları ile açtı.

Kaseinov, Nogay Türkleri Türk Dünyasının önemli bir parçası

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, serginin açılış konuşmasında, TÜRKSOY’un düzenlediği etkinliklerle, Türk kültürüne, sanatına ve edebiyatına büyük hizmetleri geçen isimleri ve onların kültürel birikimlerini tanıtmaya katkı sunduğunu, “Bu kapsamda bu gün ünlü Nogay ressam ve heykeltıraş Koşali Zarmanbetov’un “Altın Atlı” sergisini gerçekleştiriyoruz. Kendisi TÜRKSOY’un birçok etkinliklerinde yakından iştirak ederek, katkılarda bulunmuştur. 28 Ocak 2022 tarihinde ise mimarı olduğu ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova büstünün Yalova, Çiftlikköy Belediyesinde yüksek düzeyde yetkililerin katılımıyla açtığımızı bildirmek isterim” diye konuştu.

Koşali Zarmanbetov’a Abay Madalyası takdim edildi

“Altın Atlı” isimli serginin açılışını TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ömer Aktürk, Norveç Nogay Türkleri Dernek Başkanı Nizamettin Demirez ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Bilal Çakıcı yaptı.

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Nogay sanatçı Koşali Zarmanbetov’a, TÜRKSOY’un 2020 yılında ilan ettiği Abay Kumanbayev yılı anısına hazırlanan madalyayı takdim etti.

Zarmanbetov, Türk Dünyası sanatı için büyük bir hazine

Nogay sanatçı Zarmanbetov konuşmasında, Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu, çalışmalarında Türk halklarının zengin kültürel mirasından ilham aldığını söyledi. Kendisinin de mensubu olduğu Nogay Türklerinin kültür ve sanatının tanıtılmasına gösterdiği önem vesilesiyle TÜRKSOY’a ve Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a teşekkürlerini ileten Zarmanbotov, Ankara’da kendisini yalnız bırakmayan Türkiye’deki Nogay Türklerine teşekkür etti.

Düsen Kaseinov’a teşekkür belgesi verildi

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a, Türkiye ve Rusyadaki Nogay Türklerinin kültür ve sanatının tanıtılmasına sağladığı katkılar nedeniyle, Nogay Hacı Kala Vakfı Başkanı Hamza Yılmaz ve Nogay Türkleri Kültür ve Yardınlaşma Derneği Genel Başkanı Ömer Aktürk tarafından bir teşekkür belgesi takdim edildi.

Sergi esnasında Nogay Türklerinin tanınmış ses ve akerdeon sanatçısı Begali Kuruptursunov ve genç müzisyen Edil Acıbayev tarafından Nogay müziklerinden oluşan bir dinleti de sunuldu.