2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. Komite tarafından yapılan açıklamada, “Ernaux’ya Nobel Edebiyat Ödülü, kişisel hafızanın kökleri, kolektif baskılanması ve yabancılaşması konusunda gösterdiği cesaret ve klinik duyarlılık konusundaki çalışmaları sebebiyle layık görüldü” denildi.

Ernaux böylelikle 10 milyon İsveç kronunun sahibi oldu. Ernaux'nun Türkçe diline çevrilmiş Yalın Tutku, Babamın Yeri, Boş Dolaplar ve Seneler isimli kitapları bulunuyor.