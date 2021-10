Nirvana'nın üyesi Dave Grohl, Kurt Cobain’in ölümünü anlattı

Nirvana grubunun eski davulcusu Dave Grohl yazdığı yeni kitabı ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’te, grubun solisti Kurt Cobain’in ölümüyle ilgili yaşadığı ilginç bir olaydan bahsetti. 3 Mart 1994’te, Roma’da kaldığı otelde aşırı doz uyuşturucu almasından sonra grup arkadaşının öldüğünü söyleyen bir telefon aldığını anlattı.

“YERE DÜŞERKEN DİZLERİM PATLADI VE TELEFONUMU DÜŞÜRDÜM”

NTV’nin aktardığına göre; 52 yaşındaki Grohl, yeni çıkan kitabında “Yatak odamda yere düşerken dizlerim patladı ve telefonumu düşürdüm. Ellerimle yüzümü kapatarak ağlamaya başladım” diyerek haberi aldığı anda yaşadıklarını ifade etti.

“Cobain gitmişti, Seattle Havaalanı’ndaki ilk tanışmamızda bana elma ikram eden utangaç genç adam gitmişti. Olympia'da (Washington) küçük bir apartman dairesini paylaştığım sessiz, içine kapanık oda arkadaşım gitmişti. Her gösteri öncesi, her gece güzeller güzeli kızıyla kuliste oynayan sevgi dolu baba gitmişti. Hayal ettiğimden çok daha derin bir üzüntüye kapıldım” diye anlattı yaşadığı acıyı.

“HAYATIMIN EN KARANLIK GÜNÜYKEN 5 DAKİKA İÇİNDE YENİDEN DOĞDUM”

Grohl’un bu derin üzüntüsü, Kurt Cobain’in hala yaşadığının haberini öğrendiği bir telefon aldığında yerini bir rahatlamaya bırakmış. Çünkü Cobain 1994 yılında, 3 Mart’ta değil, 5 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Dave Grohl, yaşadığı anları şöyle özetledi:

“Hayatımın en karanlık günüyken 5 dakika içinde yeniden doğdum, o günden sonra duvarlarımı daha yükseğe ördüm.”

“BU SEFER GERÇEKTEN GİTMİŞTİ”

Ancak sadece bir ay sonra, Grohl’a yeniden Cobain’in ölüm haberi geldi ve Grohl aynı travmayı bir kez daha yaşadı. Polis ekipleri 5 Nisan’da Cobain’in kafasına aldığı kurşun sonrası öldüğü sonucuna vardı.

Yazar Grohl kitabında, “Bu sefer gerçekten gitmişti” diye yazdı ve “Yanlışları ve travmayı düzeltmek için ikinci bir telefon görüşmesi olmadı, bu final oldu” şeklinde özetledi.

Bir ay içinde en yakın arkadaşlarından Kurt Cobain’i iki kere kaybetme acısı yaşayan Dave Grohl, yaşadığı yası şöyle anlattı:

“Bir ay önce çelişki ve duygusal bir kafa karışıklığı yaratan bir travma yaşamıştım. O travma benim düzgün bir yas tutmamı engelledi.”

Grohl,“Kurt’un Yaşadığı acıyı hissetmek için kalbime yalvardığım zamanlar oldu. Çok yükseklere ördüğüm o kahrolası duvarlara lanet ederken gözümdeki yaşları silmeye çalışırdım, çünkü o yüksek duvarlar yaşamam gereken acıyı hissetmemde bana engel oldular” diye konuştu.

Ancak bugün Grohl, ilk çağrıyı aldığı andaki tüm acıyı hissedebildiğini belirtti. Grohl kitabında, “Bugüne kadar, Kurt'ün öldüğü ilk söylendiğinde beni yere düşüren aynı derin üzüntünün üstesinden geldim” diye yazdı.

“BİRLİKTE ÇALDIĞIMIZ ŞARKILARI SIK SIK ÇALMIYORUM”

Şu anda The Foo Fighters’ın vokalistliğini yapan Grohl, kitabında, Washington’da tek yatak odalı dairelerinde Kurt Cobain ile yaşamaktan, oda arkadaşının 1991’de uyuşturucu madde kullandığını keşfetmesine kadar bütün anılarını paylaştı.

Grohl’un 384 sayfalık kitabında Cobain’in ölmeden önceki eşi olan Courtney Love hakkında tek bir cümle yazmaması dikkat çekti.

Kurt Cobain’ı düşünmediği tek bir gün bile olmadığını söyleyen Dave Grohl, arkadaşıyla ilgili hislerini şöyle anlattı:

“Kurt'u en çok bateri setime oturduğumda hissediyorum. Birlikte çaldığımız şarkıları sık sık çalmıyorum, ama o tabureye oturduğumda hala mikrofona doğru çığlık atarak şarkı söylediğini ve gitarını çaldığını önümde hayal edebiliyorum.”