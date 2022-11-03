Nilüfer’de kadına yönelik şiddete karşı güç birliği

Bursa Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu kadına yönelik şiddete karşı güçlerini birleştirdi. İmzalanan “Acil Yardım Şiddet Hattı” protokolüyle birlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesine karşı ortak mücadele edilecek.

Nilüfer’de kadınların hukuki, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi, bu konudaki haklarını öğrenmesi ve kadının söz sahibi olması için çalışmalar yapan, 2004 yılından bu yana kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele eden Nilüfer Belediyesi, bu konuda önemli bir

adım daha attı. Kadına yönelik şiddete karşı güç birliği yapan Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, “Acil Yardım Şiddet Hattı” protokolü imzaladı. Türkiye’de kadına yönelik şiddeti önlemeyi hedefleyen ilk ve tek hat olan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın, yerelde de yaygınlık kazanması hedefleniyor. Protokol çerçevesinde; Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen başvurularla ilgili istatistiki veriler paylaşılacak ve kadına yönelik şiddete dair Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, ortak mücadele edecek. 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı arayan şiddete maruz kalan ya da desteğe ihtiyacı olan kadınlara, ekonomik, hukuki, güvenlik ve rehabilitasyon alanında destek sağlanacak. Bu önemli iş birliğinin protokolü, Nilüfer Belediyesi Barış Meclis Salonu’nda

imzalandı. Protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Nilüfer’deki kadın derneklerinin başkan ve üyeleri katıldı. İmza öncesi, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi Sorumlusu Merve Yalçınkaya, Eşitlik Birimi Kadın Dayanışma Merkezi’nde görevli psikolog Özlem Akdağ ile Kadın Dayanışma Merkezi personeli Fatmanur Kır, Nilüfer Belediyesi’nin kadın çalışmaları ile 2022-2024 yerel eşitlik eylem planını, yaptıkları sunumla katılımcılara aktardı. İktidarın yapması gereken politikaları, yerel yönetimlerin üstlendiğini belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, “Bunlar, kadın politikası olarak bir iktidarın iş programında olmalı. İktidarın eksik kaldığı noktada, yerel yönetimler devreye girmeli. Ama biz, tam da tersinden başlıyoruz. Eşitliği yerelden başlatarak iktidarlar üzerine kadın politikası zorlayıcı unsurlarını meydana getiriyoruz. Bugün biz, 2008 ve 2022 yılı aralığında kadın cinayetlerinin artmasını konuşuyorsak, uygulanmayan mekanizmaların politika haline gelmemesinden eksiklikleri paylaşabiliyorsak, buradaki eksikliğin ve sorunun giderilmesi gerekir” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin kadın örgütlülüğü konusunda rol model olduğunun altını çizen Güllü, “Bunu çok eskiden beri söylüyorum. Nilüfer Belediyesi, eşitlik için mücadelesini yapan, bu konuda gerçekten yetişmiş elemanlarını bilgi aktarımı için başka belediyelere transfer eden bir belediye. Protokolü imzalayan belediye sayısı 53’e ulaştı. Amacımız, Türkiye’de şiddeti sona erdirmek” dedi. Şiddetin, siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Birlikte güç birliği yapmaya devam ediyoruz. Tam da bu güç birliğinin üstüne yerel yönetimler, özel sektör, barolar ve yerel medyayı katarak daha da güçleniyoruz. Şiddetin siyaset üstü olduğunun altını çizmek istiyorum. Şiddetten siyaset olmaz. Şiddet siyaset üretmemeli, şiddetin dili ve eylemi siyasi olmamalı. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi yaşayacaktır. Bizim için vardır, devam ediyordur. Onu uygulayan belediyeler ayağıyla her maddesi hayata geçecektir. Mücadele kazandırır.” Günümüzde bu sorunları konuşmanın çok acı bir durum olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başkan Turgay Erdem, “Umarım çok kısa zaman içinde bu sorunları, yasal önlemlerle beraber çözebiliriz. Ancak şiddete karşı olmak, insanın vicdanında da yer almalı. Nilüfer Belediyesi olarak bu çerçevede önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz ama bunlar maalesef yetmiyor. Daha çok bir arada olmak, dayanışma içinde olmak ve bu tür sorunların çözümünde el birliği yapmak durumundayız. Nilüfer Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı‘nı imzalayarak, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlamış bir kurumdur. Biz bu alandaki çabamızı daha da büyütmek ve etkin kılmak için, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve ortak mücadele yürütülmesini önemsiyoruz. Sığınma evlerine ihtiyaç duyulmayan, kadının hayatın içinde daha çok yer aldığı bir toplum olmayı diliyorum. Bu mücadelenin içinde bir erkek olarak yer aldığımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Acil Yardım Şiddet Hattı protokolüne imza koydu.