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Nilüfer’de bayram coşkusunu resimlere yansıttılar

Nilüfer Belediyesi tarafından ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevrimiçi resim atölyesine katılan çocuklar, hayal ettikleri bayram coşkusunu resimlerine aktardılar.

Kültür Sanat 21.04.2021, 12:15
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Nilüfer’de bayram coşkusunu resimlere yansıttılar

Nilüfer Belediyesi tarafından ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevrimiçi resim atölyesine katılan çocuklar, hayal ettikleri bayram coşkusunu resimlerine aktardılar.

Nilüfer’de ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ coşkusu çevrimiçi etkinliklerle devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün pandemi döneminde çevrimiçi olarak düzenlediği resim atölyesine katılan çocuklar bu kez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında buluştu. Eğitmen Lale Ürek, çocuklara 23 Nisan 1920 tarihinin önemi ve anlamı hakkında kısa bilgi verdi. Ürek, daha sonra atölyeye katılan çocuklara bayram coşkusunu hayal etmelerini ve resimlerine yansıtmalarını istedi. Atölyeye katılan çocuklar rengarenk boyalarla hayal ettikleri bayram coşkusunu çizdi. Etkinliğe katılan çocuklara günün anısına Ralph Weder’in “Ekolojik Mahalle” adlı kitabı da armağan edildi.
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