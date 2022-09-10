Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonu ‘1984’ ile açtı

Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonu sanat yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı George Orwell’in klasik romanı 1984’ten sahneye uyarlanan 1984 isimli oyunla açtı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılan prömiyere tiyatroseverler büyük ilgi gösterirken oyuncular ayakta alkışlandı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonu dünyaca bilinen George Orwell’in klasik romanı 1984’ün çağdaş sahne uyarlamasıyla açtı. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönettiği oyun, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelendi.

George Orwell’ın, bireyselliğin ve insan haklarının tamamen yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzenini, inanılmaz bir hayal gücüyle anlattığı romanından Robert Icke ve Duncan McMillan’ın uyarladığı oyun, prömiyeri katılanlar tarafından soluksuz izlendi. Ayberk Erkay’ın çevirdiği 1984 adlı oyunda Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Adem Mülazim, Ayşe Gülerman Kum, Barıs Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Cihat Temel rol aldı.

Düşüncelerin baskılanamayacağı ve herkesin istediği şeyi sorgulayıp düşüneceğini anlatan oyunda, bu, çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Oyunun konusu şöyle: Kimliğini partinin kimliği altında tanımlayan Winston’ın hayatı, günlük tutmaya başlamasıyla değişir. Büyük biraderin herkesi izlediği Okyanusya’da, hatırladıklarını, fikirlerini ve gözlemlediklerini not aldığı bu günlük Winston için büyük tehlikedir. Winston’ın; geçmişi, şimdiyi, geleceği sorgulamaya başlaması ve aşık olması onu tehlikeli hale getirir ve cezası “yokkişileştirme”dir .Winston ya bir kahraman olacaktır ya da “yokkişi”.

1984 oyunun izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de vardı. İlgiyle izlenen oyun sonunda izleyiciler Nilüfer Kent tiyatrosu oyuncularını ayakta alkışladı. Oyunun sonunda sahneye çıkıp oyuncuları ve yönetmen Murat Daltaban’ı kutlayarak çiçek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sanatseverlerle bir arada olmak çok güzel. Emeği geçenleri kutluyorum. Çok güzel bir eseri sahneye koydular. Bu oyun inanıyorum bu sezon çok ses getirecek” dedi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da emeği geçenlere teşekkür ederek, sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni sezonda ilk oyunu olan 1984, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen prömiyerin ardından sezon boyunca sahnelenerek tiyatro tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.