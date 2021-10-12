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Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor

Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu’na yeni koristler alınacak.

Kültür Sanat 12.10.2021, 14:41
Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor

Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu’na yeni koristler alınacak.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan ve Türkiye’nin örnek koroları arasında yer alan Nilüfer Çocuk Korosu, yeni dönem için çalışmalarını başlattı. Yeni dönemde koroda yer almak isteyen çocuklar için başvurular da devam ediyor. Hafta sonlarında çalışmalarını yapan Nilüfer Çocuk Korosu’na katılmak isteyen ve müziğe ilgi duyan çocuklar, 15 Ekim Cuma gününe kadar nilufer.sanat@nilufer.bel.tr adresine başvuruda bulunabilecek. Başvuruda bulunanlar arasından 17 Ekim tarihinde seçmeler yapılacak. Seçmelerde ayrıntılı dinleme yapılacak. Belirlenen barajı geçen öğrenciler, ses gruplarına uygun olarak koroya dâhil edilecek.

9-16 yaş arasındaki çocukların yer aldığı Nilüfer Çocuk Korosu, yeni koristlerle daha da güçlenerek çalışmalarını sürdürecek.

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