Niğde’yi 2022 yılında 36 bin turist ziyaret etti

2022 yılında Niğde yerli ve yabancı turist olmak üzere toplam 36 bin turist ziyaret etti.

Türkiye’nin, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile kültür turizm merkezlerinden biri olan Niğde’deki tarihi ve turistik yerleri bu yıl 36 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Niğde’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Niğde Müzesini toplamda 12 bin 701 yerli, 295 yabancı turist başta olmak üzere 12 bin 996 turist ziyarette bulundu. Gümüşler Manastırını ise bin 940 yabancı, 21 bin 409 yerli turist ile toplam 23 bin 349 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

2012 yılından sonra düşüş başladı

Niğde Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, yabancı turist sayılarında ki azalmanın pandemi sonrası ciddi düşüşler olduğunu söyleyerek, "Yabancı turist sayısı Niğde’de 2012’den sonra çok ciddi düşüş yaşadı. Otel konaklamalarına da yansıyordu. Bunlardan destinasyonların değişmesi, tanıtımların azalması ve bazı siyasi sebeplerden dolayı düşüşler oldu. Özellikle dağ turizmi Aladağlar ve Demirkazık dağ turizminde de düşüşler oldu bu da il için turist sayısında düşüşler yaşattı’’ dedi.

Gümüşler Manastırı bin 940 yabancı turist ziyaret etti

Öke, ‘‘Gümüşler Manastırı şu ana kadar yerli ve yabancı turist sayısı 23 bin 400, Niğde Müzemizde 13 bin civarında ziyaretçi kabul etti. Genel olarak Pandemi döneminde bütün müzelerde düşüklük vardı. Yeni yeni ziyaretçi sayıları artıyor. Bunun sebebi tur destinasyonlarının içinde Niğde’nin olmaması. Kitle turizmde acentelerin Niğde’yi tercih etmeme en büyük sebeplerdir. 2 kere Niğde infoları yaptık. Yeni destinasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. TURSAB’ın kültür acentelerini Niğde’de ağırladık 2 gün boyunca Niğde destinasyonlarını gezdirdik. Kapadokya ile birlikte dahil edilebileceğini görüş bildirdik. Elma Kültür yolu olarak bir çalışma yaptık. Niğde elma üretiminde Türkiye’de ikinci Karaman, Konya ve Niğde olarak Aladağlarda elma bahçelerinin çiçek açtığı dönemde ok güzel bir manzarayla çalışma yaptık’’ diye konuştu.