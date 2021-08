Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede sergiye sunuldu

Niğde’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda eser, müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte 5 alanda kazı çalışması, 2 alanda da yüzey araştırması yapıldığını söyledi.

Kınık, Acem, Porsuk ve Tepebağları höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait Pers, Helenistlik ve Akhamenid dönemlerinin izlerini taşıyan boğa, doğan, şahin ve kartal gibi hayvan heykelleri ile dini obje kabartmaları Niğde Müzesinde oluşturulan teşhir alanının açılışı gerçekleştirildi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Müze Müdürü Yakup Ünlüler, kaymakamlar, kazı heyetleri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin yaklaşık 10 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirterek, “Kınık Höyük’te kazı çalışmaları 11 yıldır devam ediyor. Bu bölgede birçok uygarlık hüküm sürmüş ve bu medeniyetlerin izlerini Niğde’nin her köşesinde görüyoruz. Özellikle arkeolojik alanlar olarak görüyoruz. Bu arkeolojik alanların hepsinde kazı yapmak maddi bir güç istiyor. Her alanda kazı yapamıyoruz. Şu anda ilimizde 5 alanda kazı çalışmaları devam ediyor, 2 alanda da yüzey araştırması yapılıyor. Kınık Höyük’ün tarihe ışık tutması açısından çok önemli bir arkeolojik alan. Höyükte yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmiş bulunuyor. Niğde Müzesi her geçen gün yeni bir eser kazanıyor. Tüm vatandaşlarımızı müzemizi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Kınık Höyük Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ise höyükte kazıların 11 yıldır devam ettiğini söyledi. Kazı çalışmalarında emeği olan herkese teşekkür eden D’Alfonso çıkardıkları eserlerin müzede sergilenmesinin kendileri için çok önemli olduğuna belirtti.