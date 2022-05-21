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Niğde’de "Sanat Sarsıntısı-9" uluslararası resim sergisi açıldı

Niğde’de "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" temasıyla 40 ülkeden 78 sanatçının 119 eserin yer aldığı "Sanat Sarsıntısı-9" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kültür Sanat 21.05.2022, 18:38
Niğde’de "Sanat Sarsıntısı-9" uluslararası resim sergisi açıldı

Niğde’de "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" temasıyla 40 ülkeden 78 sanatçının 119 eserin yer aldığı "Sanat Sarsıntısı-9" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Belediye Sanat Galerisine dönüştürülen Ermeni Kilisesi’nde kapılarını açan sergiye, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, ressam Safa Büte ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Niğde Valisi Mustafa Koç, büyük değerlerin yetiştiği Anadolu’da farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiren sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kısa süre olmasına rağmen sanki ev sahibi gibi uzun zamandır Niğde’de yaşıyormuşum gibi hissettiren Niğdelilere ben teşekkür ediyorum. Ben bu resim sergisini şu açıdan önemli görüyorum; Anadolu öyle büyük değerler yetiştirmiş ki bunlardan birisi de Yunus Emre. Bu tür etkinlikler inancımızı, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma ve yaşatma noktasında, hem bunu kaleme söze alan sanatçılarımızı yaşatma noktasında, hem de uluslararası anlamda tanıtımına katkı sunması açısından son derece kıymetli buluyorum. Bütün destek olanlara teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Bundan sonra güzel olan ne varsa el birliği içerisinde yardımcı olma gayreti içinde olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sağ olun var olun" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "İlimizde misafir edeceğimiz sanatçılarımıza Niğde’nin resimlerini yaptıracağız" diyerek, "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu. Böyle bir yolculuğa çıkaran başta Sefa Büte ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ressam Büte sadece bu sergi ile de alakalı değil, Niğde sanat hayatının vazgeçilmezi. Niğde’yi dünya markası haline getirmek için çok yoğun çalışıyor kendisi, ben teşekkür ediyorum. Önemli bir sergi dokuzuncusu düzenleniyor. Sefa bey sayesinde Niğde dünyada sayılı hale geldi, sağolsun. Hem sanata hem de sanatçıya elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah Niğdemizi sanat anlamında çok daha güzel günlerde göreceğiz. Rum ve Ermeni kiliseleri, Kent Müzesi, Niğde Kalemizle birlikte şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşacak, inşallah. Bugün burada 40 farklı ülkeden 78 sanatçı var. İnşallah onları da ilimizde misafir ederek Niğde resimleri yaptırmak istiyoruz, ölümsüz bir arşiv elde edelim inşallah. Bu konuda da çalışmalarımız olacak" dedi.

"Sanat denince akla Niğde geliyor"

Yabancılara Niğde’yi tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Büte, Türkiye’de sanat denince İstanbul gibi büyükşehirlerden önce Niğde’nin geldiğini söyledi. Büte, "Pandemi sürecinden önce başladık. Sanatçıların resim gönderme alma kargo masrafları ciddi zorlaştı. Niğde’yi tanıtma amacım, sanatı Anadoluya götürme projem vardı. Bütün bunlar bir araya gelince ne yapalım diye düşündük. Tabi ben daha önce Evliya Çelebi gibi dünyayı gezdim. Bayağı bir çevrem vardı. Kore, Arjantin, Meksika gibi ülkelerde irtibatım vardı. Onlarla konuştum onlar bizlere yüksek çözünürlüklü resim atacaklar, bizde burada baskılatıp sergileteceğiz. Böyle başladık. 10-15 ülke katılıyordu. Şimdi rekor kırdık 40 ayrı ülkeden 78 sanatçının 119 eseri var burada. Uluslararası Sanatçı Topluluğunun 27 ayrı ülkede temsilciliği var. Yabancılar Niğde’yi tanıtmak için çaba sarf ediyor. Ne kadar güzel bir olay, üstelik bunun için para da vermiyoruz. Masrafımız yok ama onları onore ediyoruz. Para karşılığı değil, gönüllü esasında. Üye sayımız da tüm dünyadan bin 500’ü aştı. Biz mini bir anket yaptığımızda Türkiye’de sanat deyince akla gelen illeri sorduk, ben İstanbul gibi büyük şehirler çıkar diye tahmin ediyordum, inanır mısınız ilk önde Niğde ismi çıkıyor. Sanat deyince Niğde insanların aklına geliyor, bu müthiş bir olay. Sanatın gücü. Broşür kitapcık dağıtmıyoruz, Niğde sanatta çok önemli bir yerde bulunuyor. Pazartesi gününden itibaren insanlar daha çok ziyaret edecekler. Niğde’nin kültürüne sanatına çok önemli katkı sunuyorlar, inşallah Niğde Sanat Müzesinin de yolu açılmış olur" diye konuştu.

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