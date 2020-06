Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor

Oyun ve espor ajansı Next In Game tarafından Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen online müzik etkinliği Next Music On başlıyor. Her bölüm farklı bir sanatçının konuk olarak ev konseri vereceği Next Music On’da hediye çekilişleri ve birçok eğlenceli aktivite de yer alacak.