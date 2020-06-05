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Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor

Oyun ve espor ajansı Next In Game tarafından Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen online müzik etkinliği Next Music On başlıyor. Her bölüm farklı bir sanatçının konuk olarak ev konseri vereceği Next Music On’da hediye çekilişleri ve birçok eğlenceli aktivite de yer alacak.

Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor

Oyun ve espor ajansı Next In Game tarafından Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen online müzik etkinliği Next Music On başlıyor. Her bölüm farklı bir sanatçının konuk olarak ev konseri vereceği Next Music On’da hediye çekilişleri ve birçok eğlenceli aktivite de yer alacak.

05 Haziran 2020 Cuma 11:28
2011 Okunma
Next Music On ile Festival Coşkusu Yükseliyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen, oyun ve espor dünyasının en kapsamlı etkinliği Intel ESL Gaming Fest 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen online müzik etkinliği Next Music On’da en sevilen müzisyenler Eren Aktan’ın konuğu olacak. 5 Haziran Cuma günü saat 22.30’da gerçekleşecek ilk programın konuğu ise rock müziğin duayen ismi Batu Mutlugil.

Eren Aktan’ın Twitch kanalından canlı yayınlanacak etkinlikte konser coşkusunu aratmayacak eğlenceli içerikler izleyicileri bekliyor. Sürprizli hediye çekilişlerinin de bulunacağı programlarda konuk sanatçılar izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacak.

Türkiye’de oyun dünyasının en kapsamlı etkinliği olan Intel ESL Gaming Fest, eğlenceden eğitime, sektör buluşmalarından turnuvalara birçok farklı etkinlik ile oyun ve espor dünyasına ilgi duyan herkes için bir buluşma noktası. Festival kapsamında; girişimcilere 1 milyon 250 bin TL destek sağlanan oyun girişimciliği yarışması Next Game Sartup, sektörün önde gelen isimlerinin gençler ile bir araya geldiği webinar serisi Next Level Gaming Talks ve Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası gibi bir çok etkinlik düzenleniyor.

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