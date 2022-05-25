Nevşehir’de ‘Atmıyorum, Hayata Katıyorum’ sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde ‘Atmıyorum, hayata kazandırıyorum’ temalı atık malzemelerden oluşturulan objeler Nevşehir’de sergilendi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda Sıfır Atık projesi çerçevesinde farkındalık oluşturmak için “Atmıyorum hayata kazandırıyorum” temalı obje çalışması başlatıldı. Nevşehir genelindeki tüm ilk ve ortaokulların katıldığı çalışmada ortaya çıkan eserler Nevşehir Mesleki ve Teknik Lisesi bahçesinde sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni Nevşehir’de büyük bir seferberlik haline getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Polat, “Öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmalarına, israf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine ve becerilerinin artmasına katkı sağlanacak projelere okullarımızla birlikte imza atıyoruz. Bugün de öğrencilerimizin atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin yer aldığı, ilimizde bir ilk olan “Atmıyorum Hayata Katıyorum” sıfır atık sergimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Sergiye katılan çocuklarda geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları objeleri katılımcılara tanıttı.

Açılan sergide ortak amaç, geri dönüştürülebilir malzemelerin çöpe atmak yerine farklı obje tekrar hayata katmak. Açılan sergide varil ve bisiklet lastiğinden yapılan araba, piknikte kullanılan plastik tabaklardan yapılan elbise, eski çaydanlıktan yapılan figürler, pet şişelerden yapılan objeler ve değişik atık malzemelerden yapılan resimler sergileniyor.