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NETFLIX’İN YENİ FANTASTİK DİZİSİ WINX EFSANESİ: KADER’İN RESMİ FRAGMANI PAYLAŞILDI
FATE: THE WINX SAGA, Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir. Brian Young’ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği FATE: THE WINX SAGA Iginio Straffi imzalı, İtalya yapımı Winx Club çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması.
Kültür Sanat 19.01.2021, 21:40
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