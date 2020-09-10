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Netflix yayın tarihini duyurdu! Atiye yeni sezon başlıyor!

En çok tercih edilen dijital yayın platformu Netflix Atiye 2.sezon yayın tarihini duyurdu. Başrollerinde Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Beren Saat gibi usta isimlerin yer aldığı yapım ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Özel güçleri olan gizemli bir kadının hikayesinin ele alındığı dizinin yeni sezon fragman tanıtımı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Atiye 2.sezon ne zaman başlıyor, kaç bölüm? Fragman tanıtımıyla yayınlanan Netflix dizisi Atiye yeni sezon ne zaman?

Kültür Sanat 10.09.2020, 10:50
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Netflix yayın tarihini duyurdu! Atiye yeni sezon başlıyor!

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, 2.SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Atiye yeni sezon 10 Eylül 2020 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

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