Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 10-16 Ekim haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

1. Andropoz (1. Sezon)

2. DAHMER - Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi

3. Gözcü (1. Sezon)

4. The Midnight Club (1. Sezon)

5. The Empress (1. Sezon)

6. Börü 2039

7. Zeytin Ağacı (1. Sezon)

8. Bir Jigolonun Günlüğü (1. Sezon)

9. Bir Katilin İfadeleri Jeffrey Dahmer

10. Winx Efsanesi: Kader (2. Sezon)



NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Bloodshot: Durdurulamaz Güç

2. Dünyanın En Şanslı Kızı

3. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

4. Kiralık Bir Eş

5. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

6. Bay Harrigan'ın Telefonu

7. Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları

8. The Little Things

9. Yaşlılar

10. Jumanji: Yeni Seviye