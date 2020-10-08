NETFLIX, THE WITCHER’IN İKİNCİ SEZONUNDAN ANYA CHALOTRA’NIN İLK GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTI

Netflix, The Witcher’in ikinci sezonun ana karakter üçlemesinin son iki görüntüsünü paylaştı. Son paylaşılan karelerde, Anya Chalotra’nın hayat verdiği Vengerberg’lü Yennefer yer alıyor.

Sodden Tepesi Savaşı'nın ardından zincirlenen büyücünün dönüşü görünüyor... Peki bu Yennefer'in kaderini nasıl etkileyecek?

The Witcher hakkında:

Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

The Witcher S2 hakkında:

Yennefer'in hayatını Sodden Savaşı'nda kaybettiğine inanan Geralt of Rivia, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yere, doğduğu eve Kaer Morhen'e getirir. Kıta’nın kralları, elfleri, insanları ve şeytanları onun duvarlarının dışında üstünlük için çabalarken, Cirilla’yı çok daha tehlikeli bir şeyden korumak zorundadır: kızın içinde sahip olduğu gizemli güçten.