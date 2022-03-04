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Netflix Rusya'daki projelerini durdurdu: Zato dizisi ve 4 yapım rafa kalktı
Disney, Warner Bros ve Sony gibi yapım şirketlerinin ardından Netflix de Rusya için projelerini rafa kaldırdı. Tüm projelerin ve satın almaların durdurulduğu açıklandı.
Kültür Sanat 04.03.2022, 11:41
ABD merkezli Variety'nin özel haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Netflix'in "Ukrayna'nın mevcut işgalinin etkisini" değerlendirdiğini ifade etti.
Bu kapsamda, çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı.
Rusya'da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix'in, ülkede 1 milyona yakın kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Şirket, 1 Mart'ta Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.
Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok" açıklamasını yapmıştı.