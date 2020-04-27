Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde

Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101' ile ilgili tartışmalara RTÜK Başkanı da dahil oldu. Henüz yayınlanmadan hakkındaki söylentiler nedeniyle Yeni Akit gibi 'gazetelerin' hedefi olan dizi için RTÜK Başkanı; "Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Gerekli hallerde uyarıyoruz, gözümüz üzerlerinde. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" açıklaması yaptı.

Dizide eşcinsel bir karakterin olduğu söylentileri yayılınca bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaşan Netflix, 'Çok fazla yanlış bilgi yayılıyor. Söylentilere inanmayın' demek zorunda kalmıştı.

Netflix için "Tüm dünyada LBGTİ sapkınlığını yaymayı misyon ediniyor" ifadelerini kullanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları söyledi:“İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Bu alanda başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunda son yapılan tartışmaları titizlikle izliyoruz. Bu noktada ilgili platform yöneticileriyle de gerekli temasları sağladık, uyarılarımızı yaptık. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir."