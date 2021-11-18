Netflix görüntüleme sayısıyla dikkat çekti

14 yıllık gizlilik, Netflix’in hem dünya çapında hem de 90’dan fazla ülkede en popüler TV şovlarını ve filmlerini gösteren metrik web sitesi Netflix Top 10’un lansmanı ile sona erdi.

Yayın hizmetinin daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla görüntüleme rakamlarını ölçen yeni web sitesini yayınlamasıyla beraber Netflix’in en çok izlenen TV şovu da belli oldu. Squid Game, ilk sezonu yayınlandıktan sonra 28 gün içinde 1,6 milyar saat izlendi ve şimdiye kadar Netflix’teki en iyi 10 dizide dokuz hafta liste başı oldu.

Dizi, sadece geçen hafta dünya çapında 42.790.000 saat izlendi.

Yayın hizmetinin yeni metriğine göre; Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds’ın başrollerini paylaştığı Red Notice, Netflix’te 12 Kasım’da yayına girdikten sonra dünya çapında 148,7 milyon saat izlendi.

Ve en popüler dizi, geçen hafta 50,3 milyon saat izlenerek Narcos: Mexico’nun üçüncü sezonu oldu.

GİZLİLİK ŞİRKETİN DNA’SINA İŞLEMİŞTİ

Netflix, 2007’de yayına başladığından beri geleneksel olarak görüntüleme rakamlarını yayınlama konusunda isteksizdi. Netflix’in orijinal filmlerden sorumlu başkanı Scott Stuber 2019’da Hollywood Reporter’a izlenme rakamlarının gizliliğinin şirketin DNA’sına kök saldığını söylemişti:

“Bu, televizyon yaratıcılarının derecelendirmelerden, standartlardan ve uygulamalardan kurtulmaları ve aslında anlatı biçimlerini serbest bırakmaları, böylece her gece bu rakamlardan etkilenmeyen hikayeler anlatabilmeleri içindi. Yani metodoloji doğruydu.”

Netflix, siteyi her salı akış hizmetindeki en iyi 10 dizi ve filmle güncelleyecek.

EN ŞEFFAF ÖLÇÜM

Netflix’in ölçümleri hâlâ hizmette kaç kişinin gerçekten bir şey izlediğini söylemiyor ve ilk 10’un dışında kalan filmleri veya dizileri içermiyor. Ancak Netflix tarafından şimdiye kadar benimsenen en şeffaf ölçüm.

Netflix içerik stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Pablo Perez De Rosso salı günü bir blog yazısında konuyla ilgili şu satırlara yer verdi: “Bu, birlikte çalıştığımız içerik oluşturucular ve üyelerimiz için ileriye doğru atılmış önemli bir adım. İnsanlar yayın dünyasında başarının ne anlama geldiğini anlamak istiyor ve bu listeler sektörümüzde bu soruya en net cevabı sunuyor.”

Eleştirmenlerden büyük ölçüde kötü eleştiriler alan Red Notice, Netflix’in gelmiş geçmiş en popüler filmi olabilir. Bu unvan şu anda 282 milyon saat görüntülenen 2018 Sandra Bullock gerilim filmi Bird Box’ta.