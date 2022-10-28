Netflix'e Yeni Eklenen "Cici" filmi konusu nedir ? oyuncuları kimlerdir ?

CİCİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır. Üç yetişkin kardeş ve gerçekleştiremediği hayallerin dünyasınya yaşayan yaşlı bir anne, onlarca yıldır peşlerini bırakmayan kederleri ve travmalarıyla başa çıkmaya çalışır.

CİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Olgun Şimşek, İncinur Daşdemir, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

CİCİ FİLMİ HANGİ YILLARI ANLATIYOR?



Cici filmi, 1980’li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu alan yeni bir Netflix filmidir. Aile, yaşadıkları acı bir kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar vermişlerdir. Aradan geçen 30 yılın ardından ise geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmışlardır.