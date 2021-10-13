Netflix dizisi Squid Game nasıl bu kadar popüler oldu? İlginç detaylar...

Güney Kore dışında reklamı yapılmamasına rağmen bir anda dünya çapında fenomen haline gelen Squid Game sosyal medyada milyarlarca etkileşim aldı, sayısız içerik videoları yüklendi, Vans ayakkabılarının satışı patladı, Roblox gibi pek çok oyunda özel dünyalar yaratıldı. Peki Squid Game dizisinin başarısı bir tesadüf mü?

Güney Kore sineması

Nev’i şahsına münhasır bir sinema kültürü olan Güney Kore’nin özellikle son dönemde yıldızlaştığını söyleyebiliriz. Parazit ile Oscar tarihinde bir ilke imza atan Güney Kore sinemasının zirveye çıktığı düşünülmüştü ancak Squid Game çıtayı daha farklı bir noktaya götürdü.

Aslında Güney Kore sinemasının büyük başarısının altında kimi otoriteler tarafından toplumsal çöküşe gittiği ifade edilen ekonomik eşitsizlik ve adalet sistemindeki boşluklar gibi büyük sorunlar yatıyor desek yanlış olmaz. Bu süreci iyi özümseyen ve ekrana yansıtan yönetmenler de başarıdan başarıya koşuyor.

Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk aslında sadece bu diziyle ünlü olmadı. Silenced filmi başta olmak üzere toplumsal yozlaşmaları konu ettiği filmleri Güney Kore’de önemli hasılat başarılarına imza attı. Hatta ülkede bu tür filmlerden sonra hukuki düzenlemeler ile sorun çözümüne yönelik adımlar atıldığı da biliniyor.

Squid Game nasıl doğdu?

Squid Game senaryosu Hwang Dong-hyuk’un kafasında 2007/2008 yıllarında oluşmuş. O dönem bir film olarak düşünen Hyuk ne var ki yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dizüstü bilgisayarını dahi satmak zorunda kalmış ve ancak 2009 yılında senaryoyu tamamlayabilmiş. Zaten senaryo da para kazanmak için ölüm oyunlarına katıldığında neler olacağını hayal etmeye başladığı zaman aklına gelmiş.

Yavaş yavaş Güney Kore sinemasında yer edinmeye başlayan Hyuk senaryosunu hayata geçirmeye karar vermiş. Ne var ki aşırı şiddet içerdiği ve mevcut ekran profiline uymadığı gerekçesiyle yapımcılardan olumlu bir cevap alamamış. Ta ki 2019 yılında Netflix ile anlaşana kadar. Yani senaryo yaklaşık 12 yıl hayata geçmeyi beklemiş.

Film olarak başladığı senaryonun dizi olmasına karar verdikten sonra Hyuk’un biraz değişiklik yapması gerekmiş. Oyunların sayısı artarken polis memuru gibi ilk sürümde olmayan karakterler de senaryoya eklenmiş.

Zorlu çekim süreci

Hwang Dong-hyuk çekimlere başladığında görsel efekt teknolojilerinden çok fazla faydalanarak izleyicilerin keyfini kaçırmak istememiş. Bu yüzden devasa bir plato inşa edilmiş. Dizideki tüm ortamlar birebir tasarlanırken sadece köprülerin bir metre yükseklikte hazırlandığı ifade ediliyor.

Oyuncu tarafında da kendisini zorlayan Hyuk çok nadir görebileceğimiz bir şekilde dizide tam 456 kişiyi de oynatmış. Görsel çoğaltma tekniklerinden kaçınan Hyuk zorlu çekimler nedeniyle dişlerini döktüğünü belirtiyor.

Dizideki ölümcül oyunlar Hyuk’un çocukluğunda oynadığı oyunlardan esinleniyor. İlk oyundaki ikonik bebek ise 70’li yılların çocuk kitaplarındaki illüstrasyonlardan esinlenmiş. Yarışmacıların spor kıyafetleri ise yine öğrencilik yıllarındaki beden eğitimi eşofmanlarına dayanıyor.

Sanat yönetmeninin de katkısıyla sahnelerde kullanılan renkler, ranzalar, merdivenler, görevlilerin işaretleri belirli unsurlara referans olarak seçilmiş. Yani hiç biri tesadüfi değil. Dalgona şekeri oyununda mutfakta 3 gün boyunca şeker pişirildiği ve platonun şeker kokusuna büründüğü ifade ediliyor.

Bunlar dışında dizideki karakterlerin hayatları ile ölüm oyunlarındaki gidişat arasında pek çok benzerlik var. Bununla ilgili YouTube üzerinde sayısız içerik bulmak mümkün. Yani Hyuk sadece izlemelik değil ayrıca araştırmalık da bir dizi hazırlamış denebilir.

Squid Game muhtemelen Netflix’in en çok izlenen dizisi hatta içeriği olacak. Hwang Dong-hyuk çekimler sonrası çok yorulduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan ikinci sezon için pek hevesli değil ancak karar verilirse bu kez Front Man olarak gördüğümüz gizemli oyun yöneticisine odaklanacağını ifade etmiş.