NETFLIX, ADAM MCKAY’İN YENİ FİLMİ DON’T LOOK UP’IN HEYECAN VERİCİ OYUNCU KADROSUNU DUYURDU

Oyuncu Kadrosu: Akademi Ödüllü Leonardo DiCaprio, Akademi Ödüllü Meryl Streep, Academy Ödüllü Cate Blanchett, Akademi Ödülü Adayı Jonah Hill, Himesh Patel, Akademi Ödülü Adayı Timothée Chalamet, Grammy Ödüllü Ariana Grande, Grammy Ödüllü Kid Cudi ve Emmy Ödülü Adayı Matthew Perry duyurusu daha önce yapılan Akademi Ödüllü Jennifer Lawrence ve Rob Morgan’ın da olduğu oyuncu kadrosuna katıldı.

Yönetmen ve Senarist: Akademi Ödüllü Adam McKay

Yapımcılar: Adam McKay ve Kevin Messick