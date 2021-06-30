"Nesih besmele" sergisi açıldı

Devlet sanatkârı hattat Mustafa Antika’nın eserlerinden oluşan Keşkül 8-40 Nesih Besmele Sergisi; Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Birlik Vakfı organizasyonunda Balıkesirli sanatseverlerle buluşturuldu. Meydan Sanat Merkezi’ndeki sergi 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Birlik Vakfı Balıkesir Şubesi organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı hüsn-i hat sanatkârı Mustafa Antika’nın eserlerinden oluşan Keşkül 8-40 Nesih Besmele Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canpolat “İnancımız ve kültürel değerlerimizin levhalara yansıması güzel bir hadise. Bu etkinliğe vesile olması hasebiyle, öncelikle değerli hocamız Mustafa Antika’ya şükranlarımızı arz ediyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz, şehrimizde kültürel değerlere, sanata büyük önem veriyor. Gelişmişlik sanatla daha güzel ve sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.

50 eser sergileniyor

Eserlerini, Balıkesir’de sergilemekten mutluluk duyduğunu belirten hattat Mustafa Antika, “Açtığımız sergide besmelenin 100 farklı istifinden seçtiğim 50 eser bulunuyor. Hat sanatında nesihi celî yazısı olarak kullanmaya gayret ettik. Hat sanatına katkıda bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Sergimize katılan ve gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Sergi, Büyükşehir Belediyesi Meydan Sanat Merkezi’nde 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak.