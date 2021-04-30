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NBA lisanslı tişörtler yaz kombinlerinde

DeFacto, ABD merkezli Ulusal Basketbol Ligi’nin (NBA) resmi lisanslı ürünlerini, günlük giyimde ilkbahar/yaz kombinlerinin arasına aldı.

Kültür Sanat 30.04.2021, 11:31
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NBA lisanslı tişörtler yaz kombinlerinde

DeFacto, ABD merkezli Ulusal Basketbol Ligi’nin (NBA) resmi lisanslı ürünlerini, günlük giyimde ilkbahar/yaz kombinlerinin arasına aldı.

Hazır giyim markası DeFacto’nun NBA lisanslı oversize tişörtleri ilkbahar/yaz koleksiyonu arasına girdi. NBA takımlarının renklerini barındıran ürünler yüzde 100 pamuk, yumuşak örme kumaşa sahip, bisiklet yaka, kısa kollu ve geniş tasarıma sahip olarak tasarlandı. Jean, chino pantolon, spor şort ile kombinlenebilecek NBA takımlarının logolarını taşıyan ürünlerin, ilkbahar/yaz aylarında, stillerde dinamik ve trend bir görünüm sunması bekleniyor.

NBA Lisanslı parçaları markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.
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