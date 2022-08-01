Nazo Zeyrek: “Kozmetik markaları da hayvan dostu olabilir”

Kozmetik dünyasının hayvan dostu markalarından Mia Klinika’nın kurucusu Nazo Zeyrek, kozmetik markalarının da hayvan dostu olabileceğini söyledi.

Zeyrek, “Kozmetik sektöründe hayvan deneyleri bir gereklilik değil, tercih. Buna müsaade etmeyin. Tercihinizi bu hassasiyeti gösteren markalardan yana kullanın” dedi.

Kozmetik sektöründe hayvan deneyleri konusu yıllardır tartışılıyor. Ürünlerinde hayvan deneyi yapmayan markalardan biride Mia Klinika. Melek yatırımcı olarak girdiği sektörde kısa sürede markalaşma yolunda önemli mesafeler kat eden Mia Klinika’nın kurucu ortağı Nazo Zeyrek, başarılı iş insanı kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan sevgisiyle de adından söz ettiriyor. Alaçatı’da sokak hayvanları yararına, ünlü isimlerin katılımıyla düzenlediği doğum günü organizasyonuyla takdir toplayan İzmirli iş kadını, hayvanların hassas noktası, hatta kırmızıçizgisi olduğunu söylüyor.

“Hiçbir ürünümüzde hayvansal katkı yok”

Kozmetik sektöründeki markalarının da hayvan dostu olabileceğini savunan ödüllü iş insanı Zeyrek, “Özel hayatımda beni tanıyanlar hayvanlara düşkünlüğümü iyi bilir. Ben bu duruşumu iş hayatıma da yansıtıyorum. Mia Klinika markasıyla yola çıkarken de bunu kendime düstur edim. Ortağım Ali Yağcı’nın da desteğiyle hiçbir ürünümüzü hayvan dostlarımız üzerinde test etmeme kararı aldık. Bugün piyasaya sunduğumu hiçbir ürünümüzün içeriğinde hayvansal katkılara yer vermiyoruz” dedi.

“Canlıların yaşam haklarına saygı gösterilmeli”

İş ortakları seçiminde de bu konuda hassasiyet gösteren firmalarla çalıştıklarını söyleyen Nazo Zeyrek, müşterilerine ürün tercihlerinde hassas davranmaları çağrısı yaparak, “Yeryüzündeki her canlının yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Hiçbir canlı, başka bir canlının para ya da başarı hırsının bedelini ödememeli. Ayrıca kozmetikte hayvan deneyleri olmazsa olmaz değil. Bu durum gün gibi ortadayken bu yöntemin devamı kabul edilemez, edilmemeli. Buradan müşterilerimize de çağrım, marka tercihi yaparken bu hassasiyetinizi mutlaka dikkate alın” ifadelerini kullandı.