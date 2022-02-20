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Nazilli’de 180 pehlivan devenin güreşini 20 bin vatandaş izledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 180 deve güreşirken, güreşleri 20 bin vatandaş izledi.

Kültür Sanat 20.02.2022, 19:49
Nazilli’de 180 pehlivan devenin güreşini 20 bin vatandaş izledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 180 deve güreşirken, güreşleri 20 bin vatandaş izledi.

Nazilli Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali bahar havasında gerçekleştirildi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen ve değerleri lüks arabaların değerleri ile eşdeğer pehlivan develer kıran kırana güreşti. Oldukça renkli görüntülere neden olan güreşleri Nazilli başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen yaklaşık 20 bin güreşsever izledi.

Geleneksel Yörük kıyafetleriyle misafirlerini karşılayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde yapılan güreşleri, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirlova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, muhtarlar ve çok sayıda güreş sever izledi.

Nazilli Belediyesi Sümer Sosyal Etkinlik Alanı’nda özel olarak hazırlanmış güreş arenasında gerçekleştirilen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 180 pehlivan deve katıldı. Oldukça çekişmeli geçen güreşlerde bazı develerin kaçması seyircide büyük heyecan yaşattı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yörük Kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Buradaki amacımız Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Katılan bütün vatandaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca salgın nedeniyle yapamadığımız güreşlere vatandaşlarımızın bir özlemi vardı. Büyük bir katılım oldu. Bütün vatandaşlarımıza, deve sahiplerine, emekçi arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun Yaşamın Merkezi olan Nazilli’ye güreşleri izlemeye gelen herkese hoş geldiniz diyorum” dedi.

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