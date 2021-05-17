'Nasipse Adayız', Belgrad Film Festivali'nden ödülle döndü

Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp, yönettiği "Nasipse Adayız", Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.

Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı "Nasipse Adayız", şu an Netflix'te izlenebiliyor.

Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal, duygu ve düşüncelerini festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in "Drina Köprüsü" olması ve yıllar sonrasında "Bir Zamanlar Anadolu" filmiyle Sırbistan'a Emir Kusturica'nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica'nın kendisine hediye olarak aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu ifade etti.

Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Film ayrıca Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül almıştı. Son olarak film 53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödül kazanmıştı.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures'ın gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi.