Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı

Mersin’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali çerçevesinde düzenlenen "narenciye" temalı defile nefes kesti. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı.

İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çeşitli sebeplerden dolayı ara verilmişti. 2019 yılında yeniden başlayan ancak bu seferde korona virüs salgını dolayısıyla 2 yıl ara verilen festivalin bu yıl 8’incisi düzenleniyor. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 55’inin karşılandığı Mersin’de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, sabah saatlerinde yapılan açılışla başladı. Etkinlikler çerçevesinde 100 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, festival alanı karnaval havasına döndü.

Festival çerçevesinde merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Kültür Park içerisinde narenciye temalı defile düzenlendi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından aylar öncesi hazırlıklarına başlanan defile, izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler tam not aldı. Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, merkez ilçe belediyeleri ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle düzenlenen festival yarınki etkinliklerle devam edecek.