Narenciye Festivali’nin kortej yürüyüşü yapıldı

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali yarın başlıyor. Festivalin kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin, 8. Uluslararası Narenciye Festivali’ne hazır. Kentte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festivalin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar da tamamladı. 10’u mobil 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde yaklaşık 100 ton narenciye kullanıldı. Festivalinin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mersin Adliyesi önünden başlayıp, Cumhuriyet Alanına kadar süren yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ticaret Odası Başkanı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Figürlerin ve dans grupları ile bisikletlilerin de katıldığı yürüyüşte, renkli görüntüler oluştu. Yürüyüşün sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Burada konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, festivalin kortej yürüyüşünü güzel bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "2010 yılında başlayan Narenciye Festivali’ni 2 yıl pandemi arasından sonra yeniden başlatmış olduk. Bugün hep birlikte kortej yürüyüşünü gerçekleştirdik. Yarın 12.00’da asıl programlar başlayacak, bugün ki yapılanlar fragmandı. Yarın açılış seremonisiyle festivalimiz başlayacak. Program çerçevesinde sosyal, kültürel etkinlikler, konserler olacak. 5 gündür 14. Uluslararası Narenciye Kongresinde bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu 2 etkinliğin arka arkaya yapılması için anlaşmıştık. Kongre bitti, şimdi festivalimizi yapacağız. Yarın başlayacak festivalimize gerek Mersinli hemşehrilerimizi gerekse de şehir dışından gelecek vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.