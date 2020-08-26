Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor
TÜRKİYE’DEKİ FARKLI İLLERDEN TEKLİFLER DE ALAN NAKKAŞ USTASI ÇİFT, PİGMENT BOYA KULLANARAK ÇİZDİKLERİ DESENLERİN, OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU, SABIRLI VE DİKKATLİ OLMAYI GEREKTİREN BU MESLEKTE BİR CAMİNİN TAMAMLANMASININ İSE ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 15 GÜN İLE 6 AY SÜRE ALABİLDİĞİNİ BELİRTİYOR.
Osmanlı döneminde yaygın olan nakkaşlık sanatı, karı-koca tarafından titizlikle devam ettiriliyor. Nakkaş ustaları Ersin-Kübra Saraç, nerdeyse tüm Türkiye’yi gezerek, camilerin duvarlarını ve kubbelerini Osmanlı motifleri ile süslüyor.
Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde genellikle camilerde uygulanan nakkaşlık sanatını, Trabzonlu nakkaş Ersin Saraç ve Ordulu eşi Kübra Saraç sürdürüyor. Çift, geleneksel Türk sanatları arasında 9. yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatını camilerde uygulayarak, hem Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor, hem de cami duvarlarını daha da güzelleştiriyor.
Türkiye’deki farklı illerden teklifler de alan nakkaş ustası çift, pigment boya kullanarak çizdikleri desenlerin, Osmanlı dönemine ait olduğunu, sabırlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu meslekte bir caminin tamamlanmasının ise şekli ve büyüklüğüne göre 15 gün ile 6 ay süre alabildiğini belirtiyor.
“5 yıldır eşimle birlikte çalışıyoruz”
Nakkaş ustası Ersin Saraç, denemek için başladığı ve çok sevdiği mesleğini 5 yıldır eşi ile birlikte devam ettirdiğini ifade ederek, “Eşim bir gün yanıma gelip bu işte çalışmak istediğini söyledi ve ben ona yapamayacağını söyledim. Ancak mesleği benden çok daha kısa sürede öğrendi. Şimdi yaklaşık 5 yıldır eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Türkiye’de farklı illerden teklifler alıyoruz ve çalışıyoruz. Eşimin bu işi yaptığını duyanlar ilk önce şaşırsa da sonradan camiye kadın eli değmesi onları da mutlu ediyor” dedi.
“İyi bir usta olduğumu düşünüyorum”
Kadın nakkaş ustası Kübra Saraç ise olumlu dönüşler aldığını ifade ederek, “Eşimle birlikte nakkaş sanatını uyguluyoruz. Kur’an-ı Kerim yazıları ve kubbeleri en iyi şekilde yazmaya çalışıyoruz. Eşim bana yapamayacağımı söyledi ve ben bunun üzerine başladım. Şimdi de iyi bir usta olduğumu düşünüyorum. Farklı illerde çalıştığımız esnada beni görenler şaşırıyor, camide çalışırken kadınlar da gelebiliyor. Çoğu tepkiler olumlu, sadece yazma değil, yapılması gereken tüm işi yapıyorum” diye konuştu.
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