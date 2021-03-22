Naim Süleymanoğlu' filmi ilk kez TRT 1'de yayınlanacak
Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu edinen “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu”, bu akşam 20.00’de TV’de ilk kez TRT 1’de ekrana gelecek.
Rekorları, şampiyonlukları, dünya spor tarihine kazınan nice başarılarla yer edinen halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Mart Pazartesi 20.00’de TV’de ilk kez TRT 1’de ekrana gelecek.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en iyi haltercilerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 2019 yılında vizyona girmiş ve başarılı bir gişe elde etmişti.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NEDİR?
Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.
Pazartesi akşamları saat 9'da ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekran macerasına bu hafta ara verecek.
TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."