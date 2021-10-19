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Nafer Ermiş hayatını kaybetti

Ünlü yazar Nafer Ermiş geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kültür Sanat 19.10.2021, 11:44
Nafer Ermiş hayatını kaybetti

Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş'ten acı haber geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da tanınan Nafer Ermiş'in kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi. Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yazar, çevirmen ve editör Nafer Ermiş vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." denildi.

NAFER ERMİŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yazar Nafer Ermiş 18 Ekim Pazartesi 2021 tarihinde rahatsızlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

NAFER ERMİŞ KİMDİR?

Nafer Ermiş 1964 Denizli doğumludur.

Küçük yaşlardan itibaren yazarlığa ilgi duyan Nafer Ermiş ilk kez 1984 yılında Edebiyat Dostları'nda şiir yayınladı. Akabinde birçok dergide yazarlık yaptı. Mülkiye’yi bitirdikten ve askerlik görevini yaptıktan sonra 1990 yılında Almanya’ya gitti. On yıl kaldığı Almanya’da Bremen Üniversitesi’nin Felsefe, Kültür Bilimleri ve Alman Filolojisi üzerine eğitim aldı. Burada 10 yıl ikamet etti. Otuza yakın kitap çevirdi ve İmge Yayınevi'nde editörlük yaptı. Kendine ait üç kitabı bulunuyor.

Nafer Ermiş kitaplarının yanı sıra çeviri de yapmaktadır. Yaptığı çeviriler ile birçok ödül kazanmıştır. Sosyal medyada Twitter hesabını da aktif kullanan ünlü yazarın 200 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@NaferErmis" adresinden ulaşabilirsiniz.

Nafer Ermiş kitapları:

1995 - Gökyüzüne Ağır Gelen Kuş

2003 - Öteki Aşk

2015 - Hayat Böyle Bir Şey

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