banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı

Müzisyen Salih Ata yaşamını yitirdi

Şarkıcı ve besteci Salih Ata'nın hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Kültür Sanat 06.11.2020, 11:18
2001
Müzisyen Salih Ata yaşamını yitirdi

Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısını seslendiren şarkıcı ve besteci Salih Ata, hayatını kaybetti. Ata'nın geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Salih Ata, Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk' ve İzel'in seslendirdiği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların bestecisidir.

#salih ata
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378