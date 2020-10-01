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Müzisyen Arif Akpınar yaşamını yitirdi
36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti. Akpınar'ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi
Kültür Sanat 01.10.2020, 12:03
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2017 yılında çıkardığı 'Kilit' şarkısıyla adını duyuran sanatçı Arif Akpınar'dan acı haber geldi. 36 yaşındaki Akpınar, beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybetti.
Acı haberi MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seyhan, yaptığı paylaşımda "Arif Akpınar, çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp, gittin. Işıklar yoldaşın olsun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Arif Akpınar'ın cenazesinin cuma günü Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.
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