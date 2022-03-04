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Müzik Festivali 50. yılında İstanbul’u kucaklıyor

Festivalin 50. yıl programı İstanbul’un çoksesliliğini yansıtan projelere ve repertuvara yer veriyor.

Kültür Sanat 04.03.2022, 13:22
Müzik Festivali 50. yılında İstanbul’u kucaklıyor

6-24 Haziran tarihlerinde yapılacak İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki ana sponsoru İKSV’nin kurucularından ve daha önceki yıllarda da festivali olan sanatsever Borusan Holding.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Borusan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, CEO’su Erkan Kafadar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’ın katıldığı toplantıda başrolde İstanbul vardı.

Hem İstanbul Müzik Festivali’nin Muhabbet Ajans tarafından yapılan 50. yıl afişinde hem festivalin temasında.

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya “Festival bu özel 50.kutlama yılında temasını nice sanatçıya ilham olmuş İstanbul’a adıyor” diyor.

ENERJİSİ VE İLHAMI İSTANBUL’DAN

Dolayısıyla ismini, enerjisini, ilhamını şehrimizden alan festivalin 50. yıl programı İstanbul’un çoktürlülüğünü, çoksesliliğini yansıtan projelere ve repertuvara yer veriyor.

12 farklı mekânda, Türkiye’den ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayan festivalin temasına uygun olarak Fazıl Say’ın ünlü ilk senfonisi İstanbul tabii ki programda.

İstanbul’un değişik yönlerini anlatan yedi bölümden oluşan İstanbul Senfonisi, başarılı genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.

“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim” İstanbul Semt Şarkıları şehrimize ithaf edilen başka bir konser.

İstanbul’un semtlerinin müzikle tasvir edildiği eserleri kapsayan konser boğaza nazır Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Bahçesi’nde.

AKM YENİDEN

Geçen kasım ayında hayatımıza hızla girip çıkan AKM, festival öncesi kapılarını açacağı için 6 Haziran akşamı açılış törenini yapacak.

Festivalin açılış törenini ise şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak.

Konserin solisti ise Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein.

Haziran’a kadar Ukrayna krizinin sona ermesini beklerken, krizde kılıçlarını çeken iki ülke vatandaşı Gerstein’ı ülkemizde ağırlamak İstanbul Müzik Festivali’ne nasip oldu.

Festivalin yıldızlarına gelirsek, çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Grammy ve Oscar’ın da aralarında olduğu prestijli ödüllerin sahibi şef ve besteci Tan Dun bir Türkiye prömiyeriyle festivale katılıyor.

İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu “İkili Konçerto” Borusan İstanbul Filarmoni tarafından çalınacak.

FESTİVALİN YILDIZ İSİMLERİ

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü de Tan Dun’a verilecek.

Onur ödülü ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav’a sunulacak.

Dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin festivalin bir başka yıldızı, diva Anna Prohaska ile AKM’de aynı sahnede buluşuyor.

Günümüzün en parlak piyanistlerinden Valentina Lisitsa, Fransız viyolonsel Gautier Capuçon, arp sanatçısı Xavier de Maistre sayabileceğim diğer yıldız isimler.

Parklarda çocuklarla, gençlerle buluşacak olan festivalin sınırlı sayıda biletleri öğrenciler için 10 liraya satıya çıkacak.

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