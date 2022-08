Muud’da Tarkan zirveye yerleşti

Muud, Temmuz ayı en çok dinlenenler listesini açıkladı. Yerli sanatçılar listesinde Megastar Tarkan zirveye otururken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılar ve yabancı albümler kategorilerinde ise Harry Styles, Harry’s House albümü ile Temmuz ayının şampiyonu oldu.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud’un Temmuz ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda, yerli sanatçılar listesinin ilk sırasında Megastar Tarkan yer aldı.

Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da zirvedeki yerini korudu

Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Temmuz ayında da en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ve prodüktör, aranjör Bilge Kağan Etil’den (BKE) oluşan elektronik pop grubu KÖFN ise Bi’ Tek Ben Anlarım parçası ile ‘yerli single’ listesinin lideri oldu.,

Yabancı single kategorisi şampiyonu: Maneskin

Muud Temmuz ayı en çok dinlenen yabancı single şarkılar kategorisinde 2021 Eurovision birincisi Maneskin, Beggin’ cover’ı ile ilk sıraya yerleşti.

Harry Styles rüzgârı

Muud Temmuz ayında en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde liderliği elde eden Harry Styles, en çok dinlenen yabancı albümler listesinde de Harry’s House albümüyle zirvede yerini alarak 2 farklı kategoride Temmuz ayının şampiyonu oldu.

En çok dinlenen yerli single’lar

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)

cakal - İmdat

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

Derya Uluğ - Hadi Çal

Sakiler - Canıma Minnet

Tarkan - Yap Bi Güzellik

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

cakal - Paradoks

UZI - Kan

Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Müslüm Gürses - Küskünüm

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

Bergen - Acıların Kadını

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Tarkan

cakal

KÖFN

Semicenk

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Mustafa Ceceli

Merve Özbey

UZI

Derya Uluğ

En çok dinlenen yabancı albümler

Harry Styles - Harry’s House

Maneskin - Chosen

Indila - Mini World (Deluxe)

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

Drake - Honestly, Nevermind

XXXTENTACION - LOOK AT ME: THE ALBUM

Post Malone - Twelve Carat Toothache

INNA - Nirvana

Sofi Tukker - WET TENNIS

Sigrid - How To Let Go

En çok dinlenen yabancı single’lar

Maneskin - Beggin’

Harry Styles - As It Was

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Imagine Dragons - Believer

Tom Odell - Another Love

Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

LP - Lost on You

INNA - Magical Love

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Harry Styles

Maneskin

INNA

The Weeknd

Sia

Imagine Dragons

Indila

LP

Metallica

Chris Brown