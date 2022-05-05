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Muud’da Nisan ayının zirvesi belli oldu

Dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi’nin seslendirdiği ‘Arasan da’ şarkısı oldu. Yabancılarda ise Camila Cabello’nun Familia albümü ve Maneskin-Beggin’ parçası dinlendi.

Kültür Sanat 05.05.2022, 10:23
Muud’da Nisan ayının zirvesi belli oldu

Dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi’nin seslendirdiği ‘Arasan da’ şarkısı oldu. Yabancılarda ise Camila Cabello’nun Familia albümü ve Maneskin-Beggin’ parçası dinlendi.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada Türk pop müziği önemli isimlerinden Serdat Ortaç’ın eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1’ albümü yer aldı. Albümde Serdar Ortaç’ın şarkılarını Türk müziğinin önemli sanatçılarından Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Bengü gibi isimler seslendirdi.

Uzi ‘Arasan da’ bir numarada

Ardı ardına yayınladığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren rap müziğin parlayan yıldızı Uzi, ‘Arasan da’ parçası ile yerli single listesinde zirveye yerleşti.

Yabancılarda zirve Maneskin’in

Platformun Nisan ayında en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin - ‘Beggin’ şarkısı oldu. Nisan’da Camila Cabello, en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yine Camila Cabello’nun Familia albümü yabancı albümler sıralamasında en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.

En çok dinlenen yerli single’lar

UZI - ARASAN DA

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Semicenk - Düşer Aklıma

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat

Tarkan - Geççek

Edis - Arıyorum

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Es Deli Deli

Berkay - Bal Badem

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Uzi - Kan

Bergen - Acıların Kadını

Sinan Akçıl - Piyanist 2

Müslüm Gürses - Küskünüm

Ebru Gündeş - Ebru Gündeş Söylüyor 1

Cem Belevi - CEMİYET GAZİNOSU

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

En çok dinlenen yerli sanatçılar

UZI

Canbay & Wolker

Gülşen

Tarkan

Edis

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Bergen

Semicenk

Mustafa Ceceli

En çok dinlenen yabancı albümler

Camila Cabello - Familia

Olivia Rodrigo - SOUR

Doja Cat - Planet Her

INNA - Nirvana

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

The Weeknd - The Highlights

Maneskin - Chosen

Lil Nas X - MONTERO

The Kid LAROI

ROSALA - MOTOMAMI

En çok dinlenen yabancı single’lar

Maneskin - ’Beggin’

Billie Eilish - No Time To Die

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

Camila Cabello - Bam Bam (feat. Ed Sheeran)

Harry Styles - As It Was

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Camila Cabello - psychofreak (feat. WILLOW)

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Camila Cabello

Billie Eilish

INNA

The Weeknd

Eminem

Doja Cat

Metallica

Maneskin

Rihanna

LP

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