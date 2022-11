Muud’da Ekim’de zirvenin sahibi Semicenk oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde sevilen isim Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rock grubu Madrigal’ın ‘Neogazino’ albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift Ekim ayının şampiyonu oldu.

Müzik platformu Muud’un Ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada sevilen isim Semicenk yer aldı.

Madrigal’ın Neogazino albümü zirvede

Rock müziğinin sevilen gruplarından Madrigal’ın ‘Neogazino’ albümü yerli albümler kategorisinin lideri oldu. Semicenk’in ‘Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?’ parçası, ‘En Çok Dinlenen Yerli Single’lar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Yabancılarda şampiyon Tom Odell ve Taylor Swift

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell, ‘Another Love’ parçası ile ilk sırada yer alırken, Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde zirveye yerleşti. Yine Taylor Swift’in ‘Midnights’ albümü ayın en çok dinlenen albümü oldu.

En çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Zeynep Bastık - Ara

Dedublüman - Belki [Akustik]

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya

Madrigal - Dip

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi

Tarkan - Yap Bi Güzellik

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)

Semicenk - Herkes Gibisin

En çok dinlenen yerli albümler

Madrigal - Neogazino

UZI - EL CHAVO

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

cakal - Paradoks

Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin

Müslüm Gürses - Küskünüm

UZI - Kan

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Simge - Ben Bazen

Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Dedublüman

Zeynep Bastık

Tarkan

UZI

KÖFN

Kurtuluş Kuş

Burak Bulut

Madrigal

İkilem

En çok dinlenen yabancı albümler

Taylor Swift - Midnights [3am Edition]

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

BTS - Proof

Rosa Linn - SNAP PACK

Indila - Mini World (Deluxe)

Meghan Trainor - Takin’ It Back

ROSALIA - MOTOMAMI +

The Weeknd - The Highlights

Harry Styles - Harry’s House

Beyonce - RENAISSANCE

En çok dinlenen yabancı single’lar

Tom Odell - Another Love

Inna & Reynmen - Wherever You Go

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Rosa Linn - SNAP

Harry Styles - As It Was

Taylor Swift - Lavender Haze

ROSALA - DESPECH

Madison Beer - Showed Me (How I Fell In Love With You)

Nej - Paro

The Weeknd - Blinding Lights

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

Rihanna

Eminem

INNA

Tom Odell

BTS

The Weeknd

Billie Eilish

Evgeny Grinko

Maneskin