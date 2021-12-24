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Muud’da 2021’in şampiyonu Hadise oldu

Dijital müzik platformu Muud, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesini yayınladı. Muud’da yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı ‘Öptüm Nefesinden’ oldu. Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ adlı albümü ise en çok dinlenen ve indirilen albümlerde zirvede yer aldı.

Kültür Sanat 24.12.2021, 11:22
Muud’da 2021’in şampiyonu Hadise oldu

Dijital müzik platformu Muud, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesini yayınladı. Muud’da yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı ‘Öptüm Nefesinden’ oldu. Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ adlı albümü ise en çok dinlenen ve indirilen albümlerde zirvede yer aldı.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, bu yıl da müzikseverlerin nabzını tuttu. Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken dijital müzik platformu, 2021’in en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

Zirvede iddialı isimler var

Hadise, Zeynep Bastık ve Bilal Sonses, Muud’da 2021 yılı boyunca en çok dinlenen üç sanatçı oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’dan ‘Öptüm Nefesinden’ adlı parça yer aldı. Onu sevilen rap’çi Uzi’den ‘Krvn’ ve Edis’ten ‘Martılar’ takip etti.

‘Öptüm Nefesinden’ en çok indirilen şarkılar kategorisinde de birinci olurken, İkilem grubunun büyük çıkış yakaladığı ‘Bir Sebebi Var’ adlı parça ikinci sırayı aldı. Üçüncü ise Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin ‘Hasbelkader’ isimli düeti oldu.

Albümlerde Ziynet Sali ilk sırada

Dijital müzik platformu kullanıcıları, en çok Ziynet Sali’den ‘Yaşam Çiçeği’, Uzi’den ‘Kan’ ve Ebru Yaşar’dan ‘Gel de Sevme’ albümlerini dinledi. Sali’nin nisan ayında yayınlanan ‘Yaşam Çiçeği’ albümü, aynı zamanda yılın en çok indirilen albümü oldu. Onu Uzi’nin büyük başarı yakalayan albümü ‘Kan’ ile Zeynep Bastık’tan ‘Zeynodisco’ izledi.

Yabancı şarkılar arasında ise Inna’nın nisan ayı sonunda çıkan single’ı ‘Oh My God’ birinci oldu. İkinci sırada DJ Regard ‘Ride It’ parçasıyla yer aldı. Onu SAINt JHN-Roses (Imanbek Remix) takip etti.

Dijital müzik platformunun yıl boyunca en çok dinlenen müzik listeleri ise Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap, Yabancı Pop ve Haftanın Muud’luluk Modu oldu.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, Muud’un 2021 listeleriyle ilgili şunları söyledi: “2021’de pandeminin de etkisiyle kullanıcıların içerik ihtiyacı ve tüketimi artmaya devam etti. Yıllardır Türk Telekom abonesi olan ve olmayan herkese zengin ve güncel bir müzik arşivi sunan dijital müzik platformumuz ile bu yıl da milyonlarca içeriği müzikseverlerle buluşturduk. Şirket olarak genç ruhlu dijital müzik platformumuz ile müzik dünyasına katkı sağlamayı 2022 yılında da sürdüreceğiz.”

Muud’un 2021 yılında en çok dinlenenler listeleri şöyle:

Muud en çok dinlenen sanatçılar

Hadise

Zeynep Bastık

Bilal Sonses

İkilem

Edis

Göksel

Ziynet Sali

Uzi

Berkay

Irmak Arıcı

Muud en çok dinlenen şarkılar

Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

Uzi - Krvn

Edis - Martılar

İkilem - Bir Sebebi Var

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme

Ziynet Sali - Efkarım Var

Bilal Sonses - Şimdiki Aklım

Cem Belevi - Leyla & Mecnun

Göksel - Çölde Bi’ Vaha

Muud en çok indirilen şarkılar

Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

İkilem - Bir Sebebi Var

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

Edis - Martılar

Tuğkan - Kusura Bakma

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Göksel - Çölde Bi’ Vaha

Cem Belevi - Leyla & Mecnun

Sakiler - Dünyadan Uzak

Berkay - Yeter ki Sen İste

Muud en çok dinlenen albümler

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Uzi - Kan

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Buray - Başka Hikayeler

Haluk Levent - Vasiyet

Kahraman Deniz - 6

Gazapizm - HİZA

Sibel Can - Hayat

Gülben Ergen - Seni Kırmışlar

Muud en çok indirilen albümler

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Uzi - Kan

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Merve Özbey - Devran

Buray - Başka Hikayeler

Ceza - Suspus

Kahraman Deniz - 6

Haluk Levent - Vasiyet

Sibel Can - Hayat

Gazapizm - HİZA

Muud en çok dinlenen yabancı şarkılar

INNA - Oh My God

Regard - Ride It

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

The Weeknd - Blinding Lights

INNA - Flashbacks

Mneskin - Beggin’

The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

Harry Styles - Watermelon Sugar

NK - Elefante

SHAED & ZAYN - Trampoline

Muud en çok dinlenen listeler

Herkes Bunları Dinliyor

Yerli Yeniler

Türkçe Pop

Türkçe Rap

Yabancı Pop

Haftanın Muud’luluk Modu

Dilimizden Düşmeyenler

Türkçe Alternatif

Unutulmaz Türkçe Pop

90’larda Türkçe Pop

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