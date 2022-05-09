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Mut Ot Festivali dolu dolu geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mut Belediyesi, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu yıl ilk kez düzenlediği ’Mut Ot Festivali’, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Kültür Sanat 09.05.2022, 15:33
Mut Ot Festivali dolu dolu geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mut Belediyesi, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu yıl ilk kez düzenlediği ’Mut Ot Festivali’, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Festival, cumartesi günü Hükümet Konağı önünden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Seçer, bölgede 750 çeşit bitkinin yetiştiğine dikkat çekerek, “Bu ilk festival çok önemli. Bunun geleneksel hale gelmesi lazım. Her yıl istikrarlı bir şekilde yapılması lazım” dedi. Başkan Seçer, ardından Sosyal Hizmetler Dairesinin Mobil Mutfağından ikram edilen yemekleri yeryüzü sofrasında vatandaşlarla birlikte yedi.

51 stantta bölgedeki otlar ve ürünler sergilendi

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı ve tarihi Taşhan’da 2 gün boyunca süren festival, hem Mutlular hem de diğer ilçelerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kurulan 51 stantta bölgeye özgü otların yanı sıra çeşitli ürünler sergilendi. Taşhan’dan Karacaoğlan Parkı’na kadar uzanan stantlar ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Festivalde geleneksel lezzetler de gösteriler de sunuldu

Geleneksel ve kaybolmuş mutfak lezzetleri arasında yer alan meletüreli sütlü pilav, ülübülü maş çorbası, topalak, süt tarhanası ve yarpızlı yarma çorbası gibi çeşitli yemeklerin yapıldığı festivalde, fotoğraf, kilim ve resim sergileri de yer aldı. Taşhan ve Karacaoğlan Parkı’nda kurulan sahnelerde ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin çeşitli sahne performansları yer aldı. Taşhan’da çocuklara yönelik zumba, masal atölyesi, drama ve tiyatrolar sahnelendi.

Meral Seçer, moda tasarımcısı Cemil İpekçi’yle bir araya geldi

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda ise workshoplar, konserler, oyunlar, yarışmalar ve gösteriler yer aldı. Aşçı Hazer Amani’nin de katıldığı festivale damga vuran isim dünyaca ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi oldu. İlk gün Başkan Seçer’le bir araya gelip festivale ilişkin sohbet eden İpekçi, festivalin ikinci günü Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve kooperatifin kurucu ortaklarıyla buluştu. Cemil İpekçi’ye çarpana hediye eden Meral Seçer, Çamlıyaylalı kadınların el emeği göz nuru iğne oyalarından da bahsetti.

“Mersin için kıymetli bir festival olduğunu düşünüyorum”

Meral Seçer ve kooperatifin kurucu ortakları, Kemal Efecan ve ekibinin hazırladığı kökboyalarıyla Cemil İpekçi’nin bez üstüne yaptığı ahşap baskı performansını seyretti. Workshop tadındaki etkinliğin sonunda Cemil İpekçi’yle mini bir söyleşi de yapıldı. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, festivalin önemine değinerek, “Mut Ot Festivali’nin Mersin için kıymetli bir festival olduğunu düşünüyorum. Şu anda yapılan etkinlik bu festivali gerçek amacına ulaştıran, taçlandıran bir etkinlik. Sadece yenilen otlar değil kadim kültürümüzün yansıtıldığı kök boya; bunun hayata geçmesi ve yaygınlaştırılması konusunda da farkındalık yapılacak bir etkinlik. Geleneksel el işlerinde Mersin’in tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda biz de Mersin’de çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Cemil İpekçi, etkinlikte yaptığı el baskısı eşarbı anneler günü hediyesi olarak Meral Seçer’e hediye etti. Ardından festival alanını ve Taşhan’ı gezen Seçer, Mut Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teklifini de kırmayarak resim sergilerini ziyaret etti.

“Dünyadaki otların yarısından çoğu bu bölgeden çıkıyor”

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cemil İpekçi, festivalin ilgisini çektiğini vurgulayarak, “Dünyadaki otların yarısından çoğu bu bölgeden çıkıyor. Şifa Lokman Hekim burada kullanmış otları. Benim için en önemlisi kumaş. Halılar, kök boyalar. Kök boyaların en güzeli yapılıyor. Ne yazık ki artık yapan çok az. İnşallah teşvik görür. Geleneksel kültürümüzün devamını sağlarız diye düşünüyorum. Onun için geldim” dedi. Festivalin bundan sonra daha sık yapılması gerektiğini kaydeden İpekçi, “Hem insanları bir araya getiriyor hem kültürleri devam ettiriyor. Hele buranın mevsimi 6 ay, 8 ay sürüyor, güzel hava. Onun için bence daha sık yapılmalı festivaller” şeklinde konuştu.

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