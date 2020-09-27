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Mustafa Sandal’dan yeni şarkı sürprizi

90 ve 2000’li yılların unutulmaz şarkılarının mimarı, Türkçe Pop’un yıldız ismi Mustafa Sandal, yeni şarkısı “Damar”ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Kültür Sanat 27.09.2020, 08:06
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Mustafa Sandal’dan yeni şarkı sürprizi

Sözü ve bestesi kendisine ait olan “Damar”ın düzenlemesini başarılı aranjör Erhan Bayrak üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Akif Çalgın oturdu.

Müzik kariyerinde çok fazla sayıda hite imza atmış Mustafa Sandal, yine hit olmaya aday yeni şarkısı “Damar” ile müzikseverleri geçmiş zamanlarda müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

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