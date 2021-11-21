"Müslüm Baba" hayranları İzmir’de buluştu

Müslüm Gürses hayranı “Müslümcüler” İzmir’de bir araya geldi. Muhterem Nur’un manevi oğlu olarak gördüğü “Radikal Müslümcü” Mehmet Kara, zaman zaman farklı illerde buluştuklarını söyleyerek, “Amacımız sadece Müslüm Baba’yı unutturmamak, yaşamak ve yaşatmak” dedi.

Hayranlarının ”Müslüm Baba” diye hitap ettiği arabesk müziğin usta sesi Müslüm Gürses’in ölümünün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hayranları onu şarkılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasında Müslüm Gürses hayranı “Müslümcüler”, zaman zaman bazı illerde toplanarak Müslüm Gürses’i yad ediyor. Buluşmalar kapsamında İstanbul’dan, Sakarya’dan, Kütahya’dan, Manisa’dan ve Antalya’dan gelen Müslümcüler, Muhterem Nur’un manevi oğlu olarak gördüğü, “Radikal Müslümcü” olarak bilinen kebap ustası Mehmet Kara’nın İzmir’deki mahzeninde bir araya geldi. Celal Demir, Serhat Gezici, Mehmet Uysal, Eren Yılmaz, Tarık Eroğlu, Furkan Sevgi ve Alperen Bozkurt, Müslüm Gürses’in şarkılarını söyleyerek ve onunla yaşadıkları anıları anlatarak usta sanatçıyı yad etti.

“İzmir’e yolu düşen bütün müslümcüler buraya gelir”

Buluşmaya ev sahipliği yapan ve1993 yılından itibaren Müslüm Gürses hayranlığının başladığını ifade eden Mehmet Kara, Müslüm Gürses’in çoğu orijinal olmak üzere tüm kasetlerinin ve albümlerinin mahzeninde büyük bir arşiv haline getirdiğini söyledi. Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un da kendisine hediyeler gönderdiğini belirten Mehmet Kara, “Müslüm Baba dostlarımın da göndermiş olduğu en az 30 tane orijinal poster ve fotoğraflar var. O kadar kıymetli müslümcü dostlarım var ki biz onlarla artık tek yumruk olduk. Amacımız sadece namusumuzla şerefimizle Müslüm Baba’yı unutturmamak, yaşamak ve yaşatmak. Her 3 Mart’ta Müslüm babanın kabrindeyiz. Onun dışında da bir araya geliyoruz. Mesela burası ’İzmir mahzeni’. İzmir’e yolu düşen bütün müslümcüler buraya gelir. Arada 15-20 kişi toplanarak Müslüm Baba’yı yad ederiz, herkes onunla yaşadığı anılarını anlatır” dedi.

“4 yıllık evliliğim müslümcülüğüm nedeniyle bitti”

Müslüm Gürses’in konserine hiç gidemediğini söyleyen Mehmet Kara, “Antalya’ya iki kere geldi ama ikisinde de hapishanedeydim. 10 yıl hapis yatmış bir insan olarak hapishanenin verdiği ezginlik beni Müslüm Baba’ya daha fazla bağladı. Müslüm Baba’nın konserine gidememenin bana verdiği acı, 10 yıl hapis yatarak yaşadığım acıdan daha fazladır. Keşke bir sefer bile olsa konserine gidebilseydim. Zengin ama kalbi fakir olanların babasıdır Müslüm Baba. Derbederlerin, kaybedenlerin, ’kazandım’ dediği anda hep kaybedenlerin babasıdır Müslüm Baba. Onun şarkılarıyla teselli olduk. İsterlerse bana ’deli’ desinler ama benim içimdeki Müslüm Baba aşkını onlar bilemezler. Benim için bir ikondur. 4 yıllık evliliğim müslümcülüğüm nedeniyle bitti. Eski eşim bana ’ben mi Müslüm Baba mı?’ diye sormuştu. Ben de ‘Sen kimsin’ dedim. Sevdiğim kadına tercih edebiliyorum onu” diye konuştu.

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