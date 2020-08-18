Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Görmez oldu

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mamak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu.

Mamak Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 15 günde bir online olarak gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu İslam Düşünce Enstitüsü Kurucusu, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez oldu. Mamak Belediyesi’nin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda asli işlerinin bilgi üretmek ve bilginin peşinde olmak olduğunu kaydeden Prof. Dr Mehmet Görmez, “Hep ilim peşinde olmayı istedim. Asli işimiz bilgi üretmek, bilgi peşinde koşmak. Her gün bir şey öğrenmek” dedi. İzleyicilerle tecrübelerini, tespitlerini, tavsiyelerini paylaşan Görmez, Hz. Peygamberin ilim tahsili konusundaki hadisi şeriflerini ve Kur’an-ı Kerim’den ayeti kerimeler paylaşarak eğitimin ve bilimin önemine değindi.

Online sohbetlere devam

Kur’an-ı Kerim’in insanlara en iyi öğrettiği şeyin insanın yaratılış meselesi olduğunu anlatan Görmez, insanın yaratılış meselesini öğrenebileceği son kitabın Kur’an-ı Kerim olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Görmez’in ilahiyatçılığı sadece bir meslek olarak görmeyip kimliğinin ve davranış biçiminin bir parçası haline getirmiş bir hoca olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Görmez’e katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımının, hayat normale dönünceye kadar devam edeceğini ve Mamaklıları kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacaklarını kaydeden Köse, "İnanıyorum ki, en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.