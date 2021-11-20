Musiki Muallim Mektebi 97 yaşında

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi 97’nci yılı konserler ile kutlandı. Birçok eserin seslendirildiği konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

İlk günden bugüne kadar birçok sanatçının yetiştiği, cumhuriyet tarihinin sanat anlayışına ışık tutan Musiki Muallim Mektebi 97’nci yılına özel bir konser ile kutlandı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinin sahne aldığı konserde, çağdaş müzikten Türk Halk Müziğine, nihavet makamından popüler müziğe kadar birçok eser seslendirildi. Musiki Muallim Mektebi’nde yapılan kutlamaya Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü var“

Musiki Muallim Mektebi’nin, tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel kurslara ev sahipliği yaparak kuruluş ruhuna uygun etkinliklerle hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü var. Kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu tarihi değerimize sahip çıkıyor, sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır diyoruz” dedi.