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Murat Ertel’den 60 saniyede özgün performans

REDBULL 60 SECOND SOLO İLE MÜZİSYENLER, HİÇBİR EDİT YA DA EFEKT OLMADAN YALNIZCA 60 SANİYE İÇİNDE ENSTRÜMANLARINI KONUŞTURUYOR. DOĞAÇLAMANIN BAŞROLDE OLDUĞU ETKİNLİK KAPSAMINDA DÜZENLENEN SERİNİN SON KONUĞU MURAT ERTEL OLDU.

Kültür Sanat 12.08.2020, 10:01
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Murat Ertel’den 60 saniyede özgün performans

RedBull 60 Second Solo ile müzisyenler, hiçbir edit ya da efekt olmadan yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını konuşturuyor. Doğaçlamanın başrolde olduğu etkinlik kapsamında düzenlenen serinin son konuğu Murat Ertel oldu.

RedBull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye’nin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturuyor. ZeN ve BaBaZuLa gruplarıyla tanınan usta müzisyen Murat Ertel, doğaçlamanın başrolde olduğu RedBull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile önemli bir performansa imza attı.

‘’Müziğin özü bence doğaçlama, gerisi makyaj’’

Müziğin sınır tanımadığı performans videoları serisinin son bölümünde elektro saz, gong ve theremin ile özgün bir çalışma gerçekleştiren sanatçı Murat Ertel ‘’Doğaçlama bence müziğin özü, gerisi makyaj, ticari ve çirkin kaygılar içinde belirli formül arayışları. O ilk yaratım anının büyüsünde kayboluyorum. Bir dakikalık solo fikrine bayıldım, parıl parıl bir fikir, çalması da çok keyifliydi” dedi.

Müzik dünyasında özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok yer açısından Anadolu Rock’ın ön plana çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ertel, “Batı dediğimiz coğrafyada; oraların kültürel ve sanatsal mirası üzerine yepyeni bir şeyler yapmak artık çok zor. Sanatta ise yenilik taze kan demek, özgün olan; süslü ve güçlüden daha değerli. Türkiye coğrafyası da neredeyse uygarlığın başlangıcına dek uzanıyor ve pek bereketli, hem de keşfedilmemiş. Bir nevi hazine diyebiliriz. Yerli müzik arenasındaki yansıması üzerine ise Anadolu Rock Türkiye’de ikinci baharını yaşıyor ya da yaşıyordu. Ancak pandemi ile tüm akımlar gibi savruldu. Gönüllere kurduğu tahtın kalıcı olduğunu biliyorum. Yerli müzik sahnesinden çok, dünya sahne ve müzik akımları arasında yeri parlıyor da parlıyor. Zaten böylesi olmalıydı, geç bile kaldı’’ diye konuştu.

Yapılan etkinliklerin ve röportajların markanın sosyal medya sayfalarından paylaşıldığı aktarıldı.

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