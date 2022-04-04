Murat 124 tutkunları Kızılcahamam’da buluşacak

Ankara’da, 27 bin 900 üyesi bulunan 124 Sevdalıları Kızılcahamam’da bir araya gelecekler.

"Murat 124" model otomobil tutkunları Kızılcahamam’da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek. Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, 27 bin 900 üyesi bulunan kulübün Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın destekleriyle 24-25-26 Haziran’da Kızılcahamam’da 3 günlük kamp yapacağını söyledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da 3. organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu dile getirerek, "Murat 124 etkinliğimiz bu yıl da gerçekleştiriyoruz. 3 gün sürecek etkinliğimizde, binlerce üyesi olan Murat 124 Sevdası Kulübünün, araçları ilçemize gelerek, klasik otomobil tutkunları başta olmak üzere herkese renkli ve güzel görüntüler sunacaklar. Etkinliğimize tüm ilçe halkımızı ve misafirlerimizi bekler, saygılar sunarım. Cennet ilçemizde etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.