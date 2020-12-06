Mükemmel Home Office yaratmak için önemli ipuçları

Bu kapsamda Herman Miller Türkiye distribütörü BMS A.Ş, evde çalışanların sağlığını önemseyen ergonomik ve verimli çalışma alanı oluşturmak için ev ofis önerileri sizinle paylaşıyor.

EVDE VERİMLİ ÇALIŞMAK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 6 MADDE:

1.Huzurlu Ortam

“Evdeki ofisiniz” çalışma isteği yaratmalı ve günün geri kalanında sadece işinize odaklanmanızı sağlayacak bir alan yaratın.

2.Sağlıklı Beden

Evden çalışırken ve işlerinizi yürütürken vücudunuzu destekleyen, beden ölçünüze uygun Aeron gibi ergonomik bir çalışma koltuğu seçin!

Sürekli oturmayın! Masanızda ayakta veya kaslarınızı esnetmek için ufak molalar verin. Bilgisayar ekranınızın ayarlanabilir Flo ekran kollar ile destekleyin ve göz, boyun sağlığınızı korumaya alın.

3.Motivasyon

Konsantrasyonu arttırmak için çalışma alanızda sakinleştirici bir etkiye sahip doğal malzemeleri ve nötr renkleri tercih edin. Sizi hem sakinleştiren hem de ilham veren bir alan yaratmaya çalışın. Sevdiğiniz sanatçıların eserlerini veya sizi motive eden sözleri görünür olarak çalışma alanıza taşıyabilirsiniz.

4.Teknolojiye Erişim

Pratik ve verimli olmak için yüksek teknoloji ürünü nesneler ve ofis aksesuarları ile çalışma alanızı geliştirin. Yalnız hissetmenize engel olacak iletişim ve bilgi (webinar – e arşiv) gibi kaynaklarınızı yakın olun.

5.Temiz Hava

Evinize daha çok doğal ışık alın, gün içindeki çalışma ve dinlenme alanınız gün ışığı ile aydınlanıyor olmasına özen gösterin. Unutmayın, gökyüzü ile temas düzenli uyku döngülerinizin düzenli çalışması için faydalı.

6.Sevdikleriniz ile Mola

Çocuklar veya devamlı ilgi isteyen evcil hayvanlar çalışma sürecinizde dikkatinizi dağıtabilirler. Unutmayın onların tek istediği sevgi ve sizinle kaliteli zaman geçirmek. İş palanızda onlar ile baş başa 15 dakika ayırmak için kısa molalar programlayın.

Herman Miller için #workingfromhome yani evden çalışma söz konusu olduğunda “sağlıklı konfor” anahtar kelimelerdir. Masa başında uzun süre çalıştığınızda ortaya çıkabilecek kas-iskelet rahatsızlıklarını ergonomik çalışma koltuğuna yatırım yaparak önleyebilirsiniz. Ergonomik tasarımlar ve mutluluk yaratan ev ofis çözümleri için Etiler’de bulunan BMS DESIGN CENTER mağazasını veya shop.bms.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.